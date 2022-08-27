Крушение самолета в Румынии

Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Digi-24.

"Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Летка Ноуэ, и вскоре свидетель сообщил, что он упал в соседнем лесу. Два находившихся в кабине человека погибли", - заявил в интервью телеканалу глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.

Сообщается, что на место крушения прибыли пожарные и медицинские службы.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.