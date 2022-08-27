https://news.day.az/world/1490553.html Крушение самолета в Румынии - есть жертвы - ФОТО
Крушение самолета в Румынии - есть жертвы - ФОТО
Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Digi-24.
"Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Летка Ноуэ, и вскоре свидетель сообщил, что он упал в соседнем лесу. Два находившихся в кабине человека погибли", - заявил в интервью телеканалу глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.
Сообщается, что на место крушения прибыли пожарные и медицинские службы.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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