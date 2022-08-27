Число жертв наводнений в Пакистане приблизилось к 1000

Внезапные наводнения, вызванные разрушительными муссонными дождями на большей части территории Пакистана, унесли жизни почти 1000 человек, еще тысячи получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 27 августа газета The Guardian.

Более 33 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство было вынуждено объявить чрезвычайное положение.

Многие районы Пакистана стали недоступными, и спасатели изо всех сил пытаются эвакуировать тысячи людей из районов, пораженных стихией. Больше всего пострадали провинции Белуджистан и Синд.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мосты, дороги и отели погружаются в воду, а люди бегут, бросая свои дома. На помощь спасательным службам призваны армейские подразделения.

По словам официального представителя МИД Пакистана, в ответ на призыв премьер-министра Шебхаза Шарифа о международной помощи Организация Объединенных Наций 30 августа планирует обратиться к мировому сообществу с призывом срочно собрать пожертвования в размере 160 миллионов долларов.