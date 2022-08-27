Чавушоглу выразил соболезнование в связи жертвами наводнений в Пакистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана Билаваром Бутто Зердари, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции сообщили в субботу, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Турецкий министр выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и схода селей, вызванных муссонными дождями в Пакистане.

Чавушоглу подчеркнул готовность Турции и далее оказывать помощь братскому Пакистану.

Ранее в МИД Турции сообщили о подготовке самолета с грузом гуманитарной помощи для жителей Пакистана.

Власти Пакистана на днях объявили в стране режим ЧС в связи с непрекращающимися ливнями.

Число жертв наводнений и селей в азиатской стране с 14 июня приблизилось к тысяче человек.