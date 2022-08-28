есть погибшие и раненые

Несколько человек погибли и еще несколько пострадали в результате ДТП с грузовиком в городе Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу в Twitter нидерландская полиция.

Вечером по неизвестным причинам грузовик съехал с насыпной дороги в месте, где местные жители организовали барбекю.

По данным правоохранительных органов, "несколько человек погибли", еще несколько получили травмы и направлены в близлежащую больницу.

Ведется расследование происшествия.

Точное число погибших и пострадавших не называется.

В настоящее время идет спасательная операция, на место прибыли спасатели, большое количество полицейских автомобилей и машин скорой помощи, а также несколько медицинских вертолетов.