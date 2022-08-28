Урожай испанских оливок оказался под угрозой

Ассоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Europa Press .

Специалисты прогнозируют, что в текущем году фермеры соберут около 180 тысяч тонн этого продукта, в то время как в прошлом - около 300 тысяч. Потеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.

Производители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.