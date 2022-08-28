Цена на газ в европейских странах подскочила до рекордного уровня

Цена на газ на энергорынке Европы выросла до рекордного показателя в €340 за мегаватт-час. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Der Spiegel.

На энергетических рынках еще не было такого, чтобы голубое топливо торговалось так дорого, как сейчас. В настоящее время мегаватт-час стоит там свыше €340. Причем осенью ситуация станет значительно хуже и цены на энергоносители продолжат расти, отметили в публикации.

По данным издания, цена на газ растет из-за того, что европейские страны боятся остановки поставок топлива из России. При этом уже с начала 2022 года его цена для Европы выросла более чем в три раза.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что конца этой череде роста цен пока не видно. Кроме того, в октябре цены на газ могут значительно подрасти. Причем это произойдет тогда, когда большинство поставщиков будут увеличивать поставки топлива в Германию.