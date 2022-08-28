https://news.day.az/world/1490571.html Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив
Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив
Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США осуществляют проход через Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который привел к обострению в отношениях Вашингтона и Пекина
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трех представителей американской администрации.
Как сообщается, проход кораблей осуществляется в международных водах, операцию проводят крейсеры Antietam и Chancellorsville.
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