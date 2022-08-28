Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США осуществляют проход через Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который привел к обострению в отношениях Вашингтона и Пекина

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трех представителей американской администрации.

Как сообщается, проход кораблей осуществляется в международных водах, операцию проводят крейсеры Antietam и Chancellorsville.