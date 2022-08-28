Болгария не будет обсуждать с "Газпромом" новый контракт

Болгария не будет обсуждать новые поставки газа по текущему контракту с "Газпромом", заявил вице-премьер по экономической политике Христо Алексиев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вице-премьер четко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспорт", а только говорит о получении объемов в рамках действующего контракта", - сообщается на сайте болгарского правительства.

Алексиев добавил, что временное правительство не будет заниматься подобными вопросами, так как это смогут сделать "только обычный кабинет и парламент".