Британские школы из-за энергокризиса закупят свитера для учеников на зиму

Директора некоторых британских школ раздумывают о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они могли спокойно переносить занятия в зимний период в условиях энергетического кризиса в стране. Об этом в субботу сообщила газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Руководители образовательных учреждений выразили мнение, что в свете роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, директора ожидают, что все большее число учащихся станет пользоваться опцией бесплатного завтрака в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.

В свою очередь, британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. "Мы знаем, что школы сталкиваются с экономическим давлением, особенно в виде роста счетов за электроэнергию. В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на £4 млрд ($4,7 млрд - прим. ТАСС) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%", - сказал представитель правительства Соединенного Королевства.