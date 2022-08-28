Британские школы из-за энергокризиса закупят свитера для учеников на зиму
Руководители образовательных учреждений выразили мнение, что в свете роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, директора ожидают, что все большее число учащихся станет пользоваться опцией бесплатного завтрака в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.
В свою очередь, британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. "Мы знаем, что школы сталкиваются с экономическим давлением, особенно в виде роста счетов за электроэнергию. В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на £4 млрд ($4,7 млрд - прим. ТАСС) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%", - сказал представитель правительства Соединенного Королевства.
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