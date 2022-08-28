https://news.day.az/world/1490582.html В массовом ДТП в Канаде погибла женщина
В массовом ДТП в Канаде погибла женщина
Один человек погиб и 15 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадском городе Брэмптон (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, в аварию попали около десяти автомобилей, в том числе фура. Одна женщина погибла на месте, 13 человек госпитализированы, еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.
Водитель фуры задержан полицией. Ему предъявлены обвинения в опасном вождении.
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