В массовом ДТП в Канаде погибла женщина
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Один человек погиб и 15 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадском городе Брэмптон (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, в аварию попали около десяти автомобилей, в том числе фура. Одна женщина погибла на месте, 13 человек госпитализированы, еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Водитель фуры задержан полицией. Ему предъявлены обвинения в опасном вождении. 