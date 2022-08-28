В Нидерландах грузовик сбил несколько человек, есть жертвы

Несколько человек погибли и еще несколько пострадали в результате ДТП с грузовиком в городе Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов. Об этом сообщила в субботу в Twitter нидерландская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Вечером по неизвестным причинам грузовик съехал с насыпной дороги в месте, где местные жители организовали барбекю.

По данным правоохранительных органов, "несколько человек погибли", еще несколько получили травмы и направлены в близлежащую больницу. Ведется расследование происшествия.

Точное число погибших и пострадавших не называется. В настоящее время идет спасательная операция, на место прибыли спасатели, большое количество полицейских автомобилей и машин скорой помощи, а также несколько медицинских вертолетов.