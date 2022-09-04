В Британии средний годовой счет за свет может вырасти до 7,7 тыс. фунтов

Средний годовой счет британских домохозяйств за электричество может достичь в апреле следующего года рекордных 7,7 тыс. фунтов стерлингов (чуть более $9 тыс.), что будет равняться 641 фунту ($757) в месяц. Такой прогноз распространила в субботу консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione, которая повысила свою оценку в третий раз за неделю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еще 21 августа Auxilione предсказывала для апреля следующего года 6 тыс. фунтов (чуть более $7 тыс.) годовых трат на электричество, а уже 23 августа увеличила эту сумму до 6,5 тыс. фунтов ($7,7 тыс.). При подготовке нынешнего прогноза консалтинговая компания исходила из того, что стоимость киловатта электроэнергии, полученного при помощи газа, достигнет весной следующего года рекордной отметки в 34,22 пенса. Для сравнения: по данным министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства, с января по март 2021 года цена одного киловатта энергии, полученной при помощи газа, составляла 4,62 пенса.

В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в 3 549 фунтов ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1 578 фунтов ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до 1 971 фунта в год ($2,33 тыс.).

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом в Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%. При этом американский банк Citi не исключает, что инфляция потребительских цен в Великобритании может достичь к началу 2023 года 18,6%.