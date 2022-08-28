В ФРГ создали компанию для национализации Gazprom Germania

Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки "Газпрома" - компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH). Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, данная холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка "Газпрома" находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что им было известно об основании такой компании. "Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", - заявила представитель министерства, слова которой приводит газета.

"Вельт ам зонтаг" отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.