Начальники Генштабов Франции и Алжира провели первую очную встречу

Первая в истории Франции и Алжира встреча с участием начальников Генштабов Вооруженных сил двух стран состоялась в рамках визита президента Франции Эмманюэля Макрона в это североафриканское государство. Об этом французский лидер заявил в субботу на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в нашей истории была проведена встреча с участием начальников Генштабов двух стран, а также начальников профильных департаментов, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности и военные темы, которые, как я считаю, крайне важны для наших двух стран, нашего сотрудничества на региональной и мировой арене", - заявил Макрон.

Глава государства не уточнил, какие конкретно темы обсуждались в ходе этой встречи, а также не озвучил полный состав ее участников. Согласно заявлению, подписанному Макроном, а также президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, главы государств будут проводить совещания по вопросам безопасности и обороны "каждый раз, когда это потребуется".