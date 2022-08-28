В Аргентине в ходе митинга в поддержку вице-президента пострадали семь полицейских
Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему моменту семь полицейских пострадали в ходе манифестации в Реколете", - написал он в Twitter.
Мигель обвинил в беспорядках сторонников вице-президента. Столкновения между протестующими и полицией начались после того, как собравшиеся на площади вблизи дома Фернандес де Киршнер повалили ограждения, установленные по указанию властей города.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре