В Аргентине в ходе митинга в поддержку вице-президента пострадали семь полицейских

Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту семь полицейских пострадали в ходе манифестации в Реколете", - написал он в Twitter.

Мигель обвинил в беспорядках сторонников вице-президента. Столкновения между протестующими и полицией начались после того, как собравшиеся на площади вблизи дома Фернандес де Киршнер повалили ограждения, установленные по указанию властей города.