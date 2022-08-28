Стоимость биткоина упала ниже $20 тысяч

Цена криптовалюты биткоин упала ниже $20 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки цифровых валют Binance, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К 00:40 (GMT+4) биткоин торговался на уровне $19 961.

В течение торгового дня эта самая известная в мире криптовалюта падала в цене на 1,5%, теряв $298 относительно уровня предыдущего закрытия.

В 2022 году биткоин достигал своего максимума 28 марта. Тогда цифровая валюта торговалась на уровне $48 234. Относительно этой цены 27 августа криптовалюта упала в стоимости на 58,7%.

Вторая по популярности криптовалюта - ethereum (ETH) - потеряла в цене 2,76%, и снизилась до $1467,2. ETH потерял $41,6 по относительно предыдущего закрытия.