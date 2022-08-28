Летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз

Летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%, по сравнению с началом пандемии она снизилась в 15 раз. Об этом ТАСС сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.

"Летальность сейчас не высокая - она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность", - сказал он.

Согласно подсчетам ТАСС, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 600 млн. Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран: США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Республику Корея и Италию.