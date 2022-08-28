В России выявили почти 47 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 46 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, от COVID-19 за сутки умерло 83 человека, при этом вылечились 28 223 пациента.

Лидерами по количеству инфицированных за последние 24 часа стали Москва (6 451), Санкт-Петербург (4 269), Московская область (2 868). Меньше всего случаев заболевания выявлено в Магаданской области (30), Чукотском автономном округе (10) и Ненецком автономном округе (7).