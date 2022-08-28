В Кувейте назначили дату парламентских выборов

Правительство Кувейта объявило о проведении выборов в парламент страны 29 сентября, передает Reuters. По информации агентства, соответствующий указ издал наследный принц королевства Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в ходе голосования граждане Кувейта выберут 50 депутатов в законодательный орган страны, в этот раз выборы пройдут в ряде новых избирательных округов, добавленных по решению властей. По информации Reuters, внеочередные выборы в королевстве назначены после роспуска парламента.

Ас-Сабах объявил о роспуске законодательного органа еще в конце июня на фоне противоречий между правительством и депутатами королевства. Группа законодателей требовала от принца отправить правительство в отставку, однако он принял решение об отправке парламента на новые выборы.

Тупик между правительством и парламентом Кувейта не раз приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску законодательного органа, что препятствовало инвестициям и реформам, подчеркивает Reuters.