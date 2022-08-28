Стало известно о продаже хакерами секретных военных документов НАТО

Группа хакеров занимается продажей секретных военных документов НАТО в интернете. Об этом сообщило издание "Би-би-си" (BBC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выставленные в сети материалы содержат информацию о новом вооружении и маневрах сил НАТО в прибалтийских странах. В настоящий момент НАТО оценивает масштаб утечки и прогнозирует ее возможные последствия.

По информации "Би-би-си", злоумышленникам удалось получить доступ к файлам, связанным с крупным европейским производителем оружия - MBDA Missile Systems, штаб квартира которого расположена во Франции. В компании утверждают, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.