Алжир может увеличить поставки газа во Францию на 50%

Власти Алжира обсуждают возможность увеличения поставок газа во Францию на 50%. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция Europe 1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, "на данном этапе речь идет пока об устном обязательстве со стороны Алжира". "В ближайшие часы должны состояться переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром для подтверждения обязательства об увеличении поставок газа, а также для прояснения этих объемов", - отмечает радиостанция. "Хотя Франция несильно зависима от алжирского газа, возможность увеличения поставок на 50% в нынешних условиях позволила бы Парижу частично справиться с прекращением импорта газа из России", - подчеркивает Europe 1.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон завершил трехдневный визит в Алжир. По его итогам французский лидер и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества в области энергетики, безопасности, культуры и спорта.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Алжир, Макрон отметил, что в энергобалансе Франции на газоснабжение приходится около 20%. "Что касается доли Алжира в общем объеме поставок газа во Францию, то она сейчас составляет 8-9%", - добавил президент. Одновременно он отметил "вклад Алжира в диверсификацию газоснабжения Европы".