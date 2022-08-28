В Японии начались совместные с США военные учения со стрельбами

В Японии в городе Ямато начались совместные японско-американские военные учения с отработкой стрельб. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, маневры продлятся до 9 сентября. В них принимают участие порядка 1,4 тыс. военнослужащих наземных сил самообороны Японии и примерно 700 военных США.

Отмечается, что на продемонстрированных журналистам учебных стрельбах участвовали около 150 военных Японии и США.

При этом в ходе учений было, в частности, отработано поражение объектов на расстоянии примерно 2 тыс. метров из противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства.

Подчеркивается, что Javelin были использованы во время учений в Японии впервые.