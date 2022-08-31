Энергокризис в Европе ставит под угрозу индустрию производства стекла

Уменьшение поставок газа из России в Европу поставило под угрозу целую индустрию производства стекла в регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указали, что уменьшение поставок газа привело к проблемам в стекольной индустрии. Речь идет о том, что сам газ является основным компонентом при производстве стекла. В этом процессе достигаются определенные температуры, которые необходимы для расплавления песка, кальцинированной соды и известняка.

По данным издания, при сокращении рынка стекла под ударом будет вся экономика Европы. При этом серьезные проблемы начнутся у IT-индустрии, продуктовой промышленности, фармацевтики и машиностроении.