Жители Франции начали запасаться дровами из-за цен на электричество

Столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, многие жители Франции решили отапливать дома дровами предстоящей зимой, пишет France info, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.

За последние два года цена за куб дров выросла в среднем на 20 процентов. Например, на предприятии в Орвиле стоимость куба составляет 85 евро, что на 10 евро больше, чем в прошлом году. При этом даже с нынешними ценами дрова остаются менее дорогостоящим видом топлива по сравнению с газом и электричеством.