Швеция предоставит ЕС экспертов для создания путей вывоза украинского зерна по суше

Швеция готова предоставить ЕС экспертов по логистике для создания сухопутных путей по вывозу зерна с Украины. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны делать больше, чтобы перевозить зерно по суше, но такие возможности ограничены. И под руководством ЕС идет работа по созданию коридоров солидарности, в первую очередь через Румынию, чтобы вывозить больше зерна по суше, - отметила она. - И сегодня я могу сказать: Швеция сообщила механизму гражданской защиты ЕС, который этим занимается, что мы готовы помочь предоставлением экспертов в области логистики, чтобы ускорить создание таких коридоров". "Если больше зерна сможет проходить по этому пути, Украина сможет нарастить свой экспорт, в то время как возможность РФ оказать давление на Украину и мир станет меньше", - утверждала Андерссон.

22 июля в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. В частности, благодаря заключенному Россией и ООН меморандуму международное сообщество подключилось к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту указанных товаров. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. На основе соглашения между РФ, Турцией, Украиной и ООН был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также пресекает провокации и препятствует контрабанде оружия.

С 1 августа объем экспорта продовольствия с Украины в рамках договоренностей по Черному морю превысил 1 млн тонн. Задача ООН - выйти на объем экспорта в размере 2-5 млн тонн продовольствия в месяц.