В Торонто женщины устроили жесткую драку на стадионе

В Торонто на стадионе в ходе матча по бейсболу произошла драка между женщинами, одна из них серьезно пострадала. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конфликт произошел во время матча по бейсболу. По словам отца пострадавшей, женщина сидела с подругой на трибуне, когда к ней подошел мужчина в красной бейсболке. Пострадавшая с подругой встала, чтобы уйти, но внезапно "из ниоткуда" появилась другая женщина. Она дернула пострадавшую за волосы, затем мужчина в красной кепке ударил ее по лицу.

По информации издания, конфликт продолжился в туннеле, где мужчина толкнул пострадавшую женщину в стену, после чего она потеряла сознание и из ушей пошла кровь.

Полицейские Торонто уточнили, что к конфликту привела ссора между фанатами. По информации стражей порядка, мужчина и его спутница скрылись со стадиона. Пострадавшую женщину доставили в больницу для проведения компьютерной томографии.