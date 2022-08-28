Роскошный отель в Пакистане смыло водой из-за масштабных ливней

Отель New Honeymoon на 150 номеров в Каламе буквально смыло потоками воды, поскольку в Пакистене продолжаются мусонные дожди,накрывший страну еще в июне и спровоцировавшие сильнейшие наводнение вбольшинстве регионов страны.

Как передает Day.Az, кадры падения здания уже облетели все мировые СМИ.

New Honeymoon является одним из самых крупных, известных и роскошных в округе Сват.

Стремительно бегущая вода подмыла фундамент здания, которое затем полностью рухнуло. Как видно на опубликованных записях, сначала поддается левая сторона здания, но через несколько мгновений весь отель падает.

Второй ракурс обрушения с более дальнего расстояния показывает, как находившиеся поблизости люди убегают с места происшествия в момент падения отеля.

Наиболее удивительно в этой ситуации то, что обошлось без жертв, поскольку туристы и персонал покинули отель еще в прошлую среду, следуя инструкциям правительства по эвакуации.