Стрельба в Техасе

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в городе Хьюстон (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На месте происшествия были найдены тела четырех человек, в том числе тело подозреваемого, убитого в ходе перестрелки с бывшим офицером полиции.

ЧП произошло ночью, когда злоумышленник поджег здание, а затем открыл огонь по покидающим строение людям.

На данный момент дело расследует окружная прокуратура и полиция Хьюстона.