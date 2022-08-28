https://news.day.az/world/1490681.html Стрельба в Техасе - есть погибшие
Стрельба в Техасе - есть погибшие
По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в городе Хьюстон (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На месте происшествия были найдены тела четырех человек, в том числе тело подозреваемого, убитого в ходе перестрелки с бывшим офицером полиции.
ЧП произошло ночью, когда злоумышленник поджег здание, а затем открыл огонь по покидающим строение людям.
На данный момент дело расследует окружная прокуратура и полиция Хьюстона.
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