https://news.day.az/world/1490688.html Иран представил новый беспилотник
Иран представил новый беспилотник
Иранские власти представили в воскресенье новый беспилотник "Круз Абабиль", а также систему противовоздушной обороны "Шахид Сулеймани".
Об этом сообщает агентство Клуб молодых журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что беспилотник разработан иранскими специалистами, оснащен оптическими приборами и способен выявлять цели для последующего точного поражения.
Система "Шахид Сулеймани" состоит из пушки и двух ракет с тепловым наведением и предназначена для целей, движущихся на небольшой высоте.
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