В Судане жертвами наводнений стали почти 100 человек

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 99.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.

По его данным, еще по меньшей мере 94 человека пострадали от стихийного бедствия.

22 августа телеканал Al-Hadath сообщал, что в результате наводнений погибли 83 человека, еще 30 получили травмы. Суданская армия перебросила в один из наиболее пострадавших штатов страны - Белый Нил - тяжелую технику, чтобы перекрыть каналы и предотвратить распространение наводнений.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.

Сезон дождей продолжается в Судане с мая по сентябрь. В прошлом году наводнения привели к гибели 80 человек.