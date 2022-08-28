Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергетических рынках

Канцлер Австрии Карл Нехаммер полагает, что для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители нужен единый европейский подход.

Его слова приводит в воскресенье новостной портал OE24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения", - сказал он. "Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности", - добавил Нехаммер.

По словам канцлера, он "в ближайшие дни и часы и дни продолжит переговоры со своими коллегами в ЕС" по этому поводу.

Политик также заявил, что считает необходимым не давать России возможности "каждый день определять европейские цены на электричество". Однако конкретных предложений политик не назвал.