На севере Колумбии неизвестные застрелили двух журналистов

Неизвестные преступники убили журналистов Лейнера Монтеро и Дилию Контрерас в департаменте Магдалена на севере Колумбии. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Caracol, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Двое вооруженных гражданских лиц открыли огонь по машине, в которой помимо Монтеро и Контрерас находился их коллега Хоакин Гутьеррес, на дороге в районе Фундасьон. Гутьеррес получил ранения и в настоящее время находится в больнице. "Мы созвали срочное совещание силовых структур, чтобы ознакомиться с информацией, которую собрали полицейские", - заявил глава муниципальной администрации Карлос Сьерра.

Сведений о возможных мотивах расправы пока обнародовано не было.