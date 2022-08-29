https://news.day.az/world/1490700.html Лесной пожар в штате Орегон распространился на 3 400 га
Лесной пожар в штате Орегон распространился на 3 400 га
Лесной пожар в американском штате Орегон стремительно распространяется, за два дня площадь пожара выросла втрое и достигла 3,4 тыс. га.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в воскресенье пожарными в системе оповещения о ЧП InciWeb, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очаг возгорания, ныне бушующего на юго-западе штата, возник еще в середине августа, однако активное распространение огня началось несколько дней назад. Пожар уничтожил три постройки, в том числе один дом.
На борьбу со стихией направлены 738 пожарных, в тушении пожара применяется авиация.
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