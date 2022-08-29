https://news.day.az/world/1490703.html Макрона оскорбили на музыкальном фестивале
Макрона оскорбили на музыкальном фестивале
Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с неожиданным инцидентом на музыкальном фестивале в коммуне Туке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт La Voix du Nord, глава государства и его супруга прибыли на пляж, где проходил музыкальный фестиваль Touquet Music Beach.
Когда пара проходила в специально отведенное место, известный джазовый мастер Марк Реби стал неэтично высказываться в адрес главы государства. Попытки организаторов фестиваля успокоить джазового мастера не увенчались успехом.
Отметим, что президент Франции до этого столкнулся с неприятной ситуацией во время последнего визита в Алжир.
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