В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
Повышение цен на газ в Польше может спровоцировать кризис в сфере продовольствия в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом предупредила газета Wiadomości.
Как отмечает издание, подорожание топлива привело к сокращению или закрытию производства ряда предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Особую озабоченность выражают производители мясной и молочной продукций из-за прекращения производства азотных удобрений.
Так, председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая отметила, что промышленность столкнулась с двумя проблемами: отсутствием углекислого газа для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов, и отсутствием средств для очистки производственных линий. Если проблемы не будут решены, то заводы будут вынуждены заказывать данные средства из-за границы, что приведет к росту цен, или закрывать производственные линии.
Ранее в Польше выявили дефицит белого сахара. Сообщалось, что на его покупку начали вводить лимиты - не более десяти килограммов на человека.
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