В Британии пенсионерам предрекли «ужасающую зиму» из-за цен на электроэнергию

Британским пенсионерам этой зимой придется тратить большую часть своей пенсии на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания энергоносителей, которое вызвано дефицитом российского газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Daily Mail.

В материале говорится, что пожилые люди столкнутся с "ужасающей зимой". Оплата за коммунальные услуги будет отнимать у них около 75 процентов пенсии.

Предельная цена на электричество уже прогнозируется на уровне 3500 фунтов стерлингов в октябре, а в апреле следующего года она может достигнуть 6600 фунтов. Британское правительство уже проиндексировало пенсионные выплаты. Однако после всех выплат в апреле у пенсионеров останется только 3 тысячи фунтов из 9600 фунтов.

Ранее решивший уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию - ошеломляющими.