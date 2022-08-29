В Европе вырастут цены на картофель

В Европе прогнозируют рост цен на картофель из-за сильнейшей за последние 500 лет засухи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов World Potato Markets.

По их мнению, засушливые условия в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии - северо-западном поясе, на который приходится большая часть производства картофеля в Европейском союзе, - могут привести к снижению производства в ЕС до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, ниже, чем в аналогичном засушливом 2018 году.

Так, во Франции урожайность может быть как минимум на 20% ниже среднего за 20 лет. Также служба мониторинга урожая ЕС на этой неделе снизила свой месячный прогноз урожайности картофеля на 2,5%, хотя пересмотренный прогноз соответствовал среднему показателю за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что засуха в Испании может привести к двукратному сокращению урожая оливок в городе Кордова в 2022 году.