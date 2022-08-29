Засуха на рисовых полях становится угрозой для Японии

Засуха на рисовых полях Японии представляет собой новую угрозу безопасности для страны, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет Bloomberg, в течение десятилетий потребительские предпочтения японцев смещались в сторону хлеба и масла, в то время как спрос на рис и рыбу падал. Впоследствии это привело к падению коэффициента самообеспеченности страны продуктами питания до 37% в 2020 году с 73% в 1965 году.

Отказ правительства от развития сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается рис, делает страну более уязвимой, чем когда-либо, сказал Bloomberg профессор Технологического института Канадзавы Тосиюки Ито.

"Они [правительство] ничего не делают для национальной безопасности. Они думают только об экономической эффективности. С точки зрения национальной безопасности, еда должна стоять выше оружия. Если у вас нет еды, вы не можете сражаться"", - заявил Ито.

Ситуация осложняется тем, что японская экономика в последние месяцы сталкивается с продовольственной инфляцией, отмечают в Bloomberg. Этому способствуют рост глобальных цен на зерно и топливо, а также нехватка удобрений.