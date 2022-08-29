Режим ЧП объявили в Миссисипи из-за наводнений
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Чрезвычайное положение из-за бесконечных потопов объявлено в американском Миссисипи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейчас правительство штата возводит баррикады, чтобы сдержать наводнение, наготове поисково-спасательные группы. Ожидается, что уровень воды поднимется выше десяти метров.

А на другом конце страны, в Орегоне, жители страдают от сильнейших пожаров. Площадь возгорания уже разрослась до двух тысяч гектаров. Началась эвакуация населения.