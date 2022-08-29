https://news.day.az/world/1490735.html Режим ЧП объявили в Миссисипи из-за наводнений - ВИДЕО
Режим ЧП объявили в Миссисипи из-за наводнений - ВИДЕО
Чрезвычайное положение из-за бесконечных потопов объявлено в американском Миссисипи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сейчас правительство штата возводит баррикады, чтобы сдержать наводнение, наготове поисково-спасательные группы. Ожидается, что уровень воды поднимется выше десяти метров.
А на другом конце страны, в Орегоне, жители страдают от сильнейших пожаров. Площадь возгорания уже разрослась до двух тысяч гектаров. Началась эвакуация населения.
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