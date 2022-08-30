В ЕП готовятся к наплыву мигрантов в Европу

Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро опасается, что в ближайшее время все большее мигрантов начнут прибывать в Европу на фоне продовольственного кризиса и ситуации в Украине. Политик призвал Европейскую комиссию предотвратить реализацию такого сценария, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем обращении Гарро процитировал слова главы агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) Айю Калная. В июле она заявила, что Евросоюзу необходимо подготовиться к новым волнам мигрантов, которые были вынуждены покинуть родину из-за указанных причин.

По словам евродепутата, с начала этого года число зафиксированных пересечений границы Евросоюза резко увеличилось, - на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гарро подчеркнул, что на ЕС лежит большая ответственность за нашествие мигрантов на европейский континент.

В связи с этим политик задался вопросом, продолжит ли ЕК обязывать государства - члены объединения принимать всех мигрантов или она примет меры, чтобы "не допустить заполонения Европы мигрантами и тем самым обезопасить идентичность европейских народов".