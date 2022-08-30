В США пенсионеры погибли в пустыне

В США пожилые супруги погибли в пустыне, оставшись без еды и воды. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в пустыне Мохаве, штат Калифорния. Там в автомобиле было найдено тело 88-летнего мужчины и его жены. Пара застряла после того, как у них закончился бензин - еда и вода отсутствовали.

В правоохранительных органах уточнили, что криминала в смерти пенсионеров нет. Машину с телами нашли в 32 километрах от их дома. Знакомая семьи уточнила, что мужчина в последнее время плохо ориентировался на местности.