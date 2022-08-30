В России введут маркировку воды для детей

В России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Об этом сообщила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, пишут "Известия", передает Day.Az.

Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

Кандидат биологических наук Елена Севостьянова рассказала изданию, что детская вода может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из родников или глубоких озер. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом. Например, очищать такую воду можно при помощи ультрафиолета, а фильтрация запрещена, поскольку может изменить основной солевой состав.