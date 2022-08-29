В России горит крупный открытый рынок

В городе Волжский Волгоградской области горит крупный рынок "Людмила", огонь охватил практически все торговые площади. С территории рынка эвакуированы покупатели и персонал, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Возгорание на рынке в Волжском произошло на крыше "Людмилы", на площади порядка 700 квадратных метров.

По одной из версий, на крыше проводился ремонт, и взорвались баллоны с газом. Точную причину пожара установят эксперты.

К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших при инциденте нет.