Турция повысит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

Турция в пять раз повысит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Sabah, передает Day.Az.

"Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году",- говорится в сообщении.

Постановление начнет действовать 7 октября.

Как отмечает газета, благодаря этому решению, годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас республика зарабатывает на проливах $40 млн в год.

Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Так, расположенные у берегов Черного моря государства обязаны предварительно уведомлять Анкару, чтобы получить возможность проводить через проливы в обычное время свои военные корабли любого класса. При этом для военных кораблей нечерноморских держав введены значительные ограничения по классу и тоннажу.