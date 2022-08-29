Пожар в научном центре хирургии в Москве

Пожар начался в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожару присвоен третий ранг сложности. На этаже, где вспыхнул огонь, находятся помещения реанимации и операционные.

"Идет эвакуация, приступили к тушению", - уточнил наш источник.

По данным ТАСС, возгорание вспыхнуло на 11-м этаже. Огонь охватил 60 квадратных метров.

На месте работают городские службы, выясняются другие обстоятельства произошедшего.