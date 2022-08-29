https://news.day.az/world/1490763.html Пожар в научном центре хирургии в Москве - ВИДЕО
Пожар в научном центре хирургии в Москве - ВИДЕО
Пожар начался в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожару присвоен третий ранг сложности. На этаже, где вспыхнул огонь, находятся помещения реанимации и операционные.
"Идет эвакуация, приступили к тушению", - уточнил наш источник.
По данным ТАСС, возгорание вспыхнуло на 11-м этаже. Огонь охватил 60 квадратных метров.
На месте работают городские службы, выясняются другие обстоятельства произошедшего.
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