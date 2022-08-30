Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ на МКАД

Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ на внутренней стороне 91-го километра Московской кольцевой автодороги, сообщили в столичном департаменте транспорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - уточнили в дептрансе.

Из-за ДТП движение затруднено и можно проехать только по двум полосам из пяти. Последствия аварии устраняют оперативные городские службы.