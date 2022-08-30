https://news.day.az/world/1490772.html Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ на МКАД - ВИДЕО
Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ на МКАД - ВИДЕО
Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ на внутренней стороне 91-го километра Московской кольцевой автодороги, сообщили в столичном департаменте транспорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - уточнили в дептрансе.
Из-за ДТП движение затруднено и можно проехать только по двум полосам из пяти. Последствия аварии устраняют оперативные городские службы.
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