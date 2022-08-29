Пожары в Рязанской области тушат специалисты со всей России

К воскресенью общая площадь лесных пожаров в нашей стране превышает 120 тысяч гектаров. Самые масштабные очаги возгорания зафиксированы в Якутии, новые выявлены в Ивановской области. В Рязанской области пламя удалось взять в кольцо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В России горят леса. В Рязани - мощнее всего, под ударом находится северо-запад области и самые труднодоступные районы.

Вертолетная площадка в селе Деулино работает без остановки, как только вертолет приземляется на поляну, практически сразу опять отправляется ввысь на авиаразведку.

В Мещёрском национальном парке есть 200 видов птиц и деревья, которым по триста лет. Теперь вся эта флора и фауна горит и снизу, и сверху. Огонь перелетает с дерева на дерево быстрее, чем бежит человек.

Говорят, что виной всему необычно жаркая погода. Огненный шторм раз за разом накрывал территории, которые, казалось, уже удалось отстоять.

"Чтоб купировать этот пожар, пришлось его двое суток проливать... Вот еще лежит рукав", - рассказал Роман Кондрашов.

Волонтеры говорят: в какой-то момент подумали, что сгорят на этой опушке, настолько сильным был огонь. Но человеческое упорство взяло верх. На руках через речку притащили мотопомпу, бросили рукава и победили пламя! Хотя главная победа все-таки не эта.

В деревне Голованово - всего несколько домов, затерянных в заповедной глуши. И именно там разгорелась самая главная битва с огнем. За Голованово боролись всем миром, очень вовремя подоспела помощь со всей страны.

Прилетели 200 новосибирских и тувинских пожарных десантников, тысячи коммунальных рабочих из Москвы. Самые напряженные моменты за последнюю неделю вспоминаются как страшный сон.

"Две ночи здесь, одну ночь нас вывезли, даже пожарные проводили, короче, отсюда, а вот вторую ночь мы здесь остались, но они дежурили. Спасибо ребятам, были московские эти... И рязанские у нас здесь тоже. Молодцы короче, без них ничего б такого, сгорело бы все", - поделился житель хутора Голованово Юрий Тихонов.

Вертолеты и самолеты, бульдозеры и автоцистерны, специальная внедорожная техника и квадрокоптеры - все пустили в ход. Пожарные разбили лагерь в лесу. Все необходимое забрасывают туда вертолетами. Иногда вот на тросе, иногда осторожно опускают на торфяное поле. Тюки и коробки выкидывают за борт за считаные минуты.

Катастрофу удалось предотвратить, и сейчас остались только локальные очаги. Но ущерб, причиненный лесному хозяйству, остается внушительным. Некоторые деревья уже не оживить и даже не пустить под бензопилу. Они сгорели до сердцевины. И примерно такая же картина в семнадцати других регионах, где тушат свыше сотни природных пожаров.

Наиболее сложная ситуация - в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии. Под Нижним Новгородом огонь разгорелся со всех сторон - бежать было некуда и пожарные решили прорываться на бешеной скорости. К счастью, спасатели выжили и снова вышли на работу. Про огненные западни могут рассказать и их коллеги - пожарные-десантники Красноярска. Местную группировку парашютистов как раз перебрасывают в Республику Коми, там вспыхнули торфяники.

В лесу пожарный спецназ проводит по несколько дней и проходит десятки километров.

"Болотистая местность, приходится до пожара бежать по колено в грязи... Вот здесь ключик, из этого ключика мы пьем, на этой воде варим еду", - рассказал Артем Дорофеев, десантник-пожарный ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана".