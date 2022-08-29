https://news.day.az/world/1490796.html В Афганистане разрешили работу кинотеатров
В Афганистане разрешили работу кинотеатров
В столице Афганистана Кабуле откроются два кинотеатра. Об этом сообщает TOLOnews, передает Day.Az.
После годового перерыва в них за четыре дня покажут 37 фильмов, включая художественные и документальные, полнометражные и короткометражные ленты. Содержание разное - от войны до проблем девочек, лишенных права посещать занятия.
Отметим, что единственную во всех новых фильмах женскую роль сыграла Атифа Мохаммади - ее картина посвящена судьбе наркозависимых людей.
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