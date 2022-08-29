Более половины стран ЕС запаслись газом выше целевого уровня в 80%

Подземные хранилища газа более чем на 80% заполнили свыше половины стран-членов ЕС. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на Ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az.

Согласно представленной информации речь идет о десяти из 19 стран Евросоюза - Швеции, Бельгии, Испании, Чехии, Франции, Дании, Германии, Португалии, Польше и Италии.

Уточняется, что Европейский союз в этом году ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ газа. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.