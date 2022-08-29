Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС и прибудет на место через несколько дней. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию", - написал Гросси.

Тем временем спасательные службы Украины проводят тренировку на случай утечки радиоактивных веществ в результате обстрелов Запорожской АЭС - ответственность за которые Киев и Москва возлагают друг на друга. Станция находится под контролем российских военных с начала марта.